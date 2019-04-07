連假4天 這學校報名「入學」率竟達100％

2019-04-07 15:14

〔記者萬于甄／台南報導〕兒童節4天連假結束，今年南瀛天文館舉辦的「太空童樂會」受到不少親子好評，連假4天累計入園達9000至1萬人次，其中，今年首次推出的科學DIY活動「星球史萊姆」，一推出不僅吸引小朋友的目光，連家長反應都很不錯，也讓親子度過一個充實的兒童節假期。

南瀛天文館今年以「太空童樂會」為主軸，安排一系列科學天文活動，包含福七闖天關、星球史萊姆、南瀛獵人學校、星座小達人等，其中，大小朋友都喜愛的南瀛獵人學校，限定20組親子（一大人一小孩）報名「入學」，兩梯次課程一開放就秒殺額滿，不少成功「就學」的親子都直呼，好幸運。

南瀛獵人學校活動內容以南瀛天文館特製的天文與生態主題為定向樁，設計專屬的「狩獵活動」，讓參與課程的親子，透過館區內的提示，尋找台灣特有生態；星座小達人則要抽取任務星座圖卡，穿越蟲洞進入球池尋找對應星座，讓許多小朋友玩的不亦樂乎。

此外，今年首次推出的科學手做DIY活動「星球史萊姆」，由小朋友拿著碗倒入膠水、硼酸、小蘇打粉及珠光粉等材料，和爸媽一起動手做，一步一步調製出專屬自己的史萊姆，同時從中觀察化學互相影響所產生的變化，讓家長與小朋友都覺得很有意思，反應相當不錯。

南瀛天文館統計，兒童節連假4天累計入園人次約9000至1萬人，與往年連假平均入園人次雖沒有明顯變化，不過，今年體驗DIY的親子人數增加不少，也顯示讓遊客親自動手做，並從中獲得科學知識，寓教於樂更能吸引遊客參加活動。

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