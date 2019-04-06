國五北上時速40公里 注意避開9處壅塞路段

2019-04-06 12:07

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕清明連續假期邁入第3天，許多民眾都會在今日下午開始陸續北返，交通部高速公路局預估，今日北上車流量會是平常的1.5倍之多，下午2點至晚間10點，將有9處重點壅塞路段，行車時間會是平常的3-7倍，提醒民眾若擔心塞車，可利用明日上午10點前免收費時段出發，省時又省錢。

今日氣象預報全台多數地區天氣良好，高公局預估將有大量返鄉人潮 ，預計國道全線交通量是平日1.4倍之多；北上為平日的1.5倍，國五北上更是平日的1.6倍。

今日國道相關疏導措施包含，國5下午2點至晚間9點，蘇澳－頭城北上匝道實施高乘載管制、全日封閉國1虎尾、鹽埔系統北上入口、國3名間雙向入口、竹南北上入口匝道等。

高公局表示，今日上午大致順暢，不過國5北上頭城－坪林，從上午10點起就有大批車流，目前該路段車速不到時速40公里；國1新竹－湖口服務區北上路段，上午11點左右因受到事故影響，車輛時速僅10餘公里；國1台中－豐原北上同樣有車多壅塞情況，車輛時速不到40公里，預計今日中午民眾吃完午餐後，就會陸續開始北返，提醒想避開塞車民眾可趁早上路，或利用明日上午免收費時段再出發。

今日下午2點起北上的重點壅塞路段，包含國1新竹系統－竹北、南屯－后里、西螺－埔鹽系統，國3大山－香山、霧峰系統－霧峰、竹山－中興、關西－大溪，國5頭城－坪林、國6舊正－霧峰系統等路段。高公局表示，要行駛長途民眾，若碰上塞車可多利用替代道路，像是台9線替代國5、台63線替代國6、台61線替代國1、國3等。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/