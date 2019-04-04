國道中部紫爆 大塞25公里

2019-04-04 09:54

〔記者湯世名／彰化報導〕今天是清明節4天連續假期首日，國道1號中部南下路段一早就湧入大批車潮，從180公里南屯交流道至205公里埔鹽系統交流道擠滿返鄉車輛，一路走走停停，王田、彰化路段甚至一度出現定點，平均時速約為40公里左右，國道警方呼籲用路人小心行車，以策安全。

今天上午7點多國道1號中部南下路段即出現返鄉車潮，上午8點過後車潮紛紛湧現，三線車道也開始回堵，以往最容易壅塞的台中到埔鹽系統路段，今天同樣出現大塞車，上午9點過後壅塞更為嚴重，從南屯交流道起即一路走走停停，平均時速約40公里，再往南到189公里王田交流道路段時突然出現定點，時速為0，用路人抱怨「又塞爆了！」

國道1號中部路段三線車道變成大停車場，再往南到192公里彰化系統交流道路段，情況依然沒有改善，平均時速只有3、40公里左右，甚至一度降至定點不動，直到往南到了195公里後才稍微回復到40公里，不過，過了198公里彰化交流道後又開始大塞，直到205公里埔鹽系統交流道過後才稍微恢復。

至於國道3號中部南下路段則為200公里快官交流道路段出現大量車潮，車輛也是走走停停。

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