清明連假首日國道打結 林佳龍籲「避開地雷區」！

2019-04-04 14:10

〔記者湯世名／彰化報導〕清明節4天連續假期從今天展開，國道1號、3號及5號部分路段出現壅塞，交通部長林佳龍在彰化市訪視鐵路輸運時鼓勵大家搭乘公共運輸，若實在沒辦法需要開車上國道，呼籲多用1968APP，掌握路況再上車，盡量避開地雷區。

林佳龍說，清明節連續假期疏運，鼓勵大家多搭乘台鐵、高鐵與客運，實在沒辦法要開車上國道，交通部也實施分流，上週起實施國道收費打7折，夜間免費，第4天收假時延長到早上10點，這次交通部與各地方政府協調，加強在地交通疏運與指揮狀況，大部分路況都順暢，但有些地方道路容量不足，例如國道五號雪隧附近，以及過去平常就容易塞車的「地雷區」，呼籲大家多利用地方道路來分流。大家應慎選上路時段、特定路段，以免深陷塞車之中。

他強調，從北到南，大部分路段都順暢，但國道3號台北與新竹路段、5號雪隧路段，國道1號台中到彰化比較容易壅塞，期待大家避開塞車時段，做一個聰明的用路人。

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