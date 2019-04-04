清明掃墓出遊 雲林塞車地雷路段看這裡

2019-04-04 13:50

〔記者林國賢／雲林報導］清明節連續假期，雲林縣台三線前往劍湖山路段上午一度出現塞車，雲林縣警察局交通隊指出，古坑綠色隧道、劍湖山遊樂區、北港地區及各交流道匝道口是連假易塞車瓶頸點，請用路人提早改道或保持耐心，也會編排警力加強維護交通。

縣警局交通隊指出，劍湖山遊樂園連假有推出優惠方案，預計將會湧現車潮，斗南分局已規劃警力，在周邊重要路加強疏導，以確保道路順暢。

另國道一號自6日零時至7日24時止，實施虎尾交流道北上入口匝道封閉，用路人可循縣道145乙→台一線→國道1號西螺交流道或縣道145乙→縣道145→縣道154→台1線→國道1號西螺交流道等替代道路行駛。

另外，本縣斗六市八德公墓、莿桐鄉第二公墓、林內鄉九芎公墓、斗南鎮新庄、崙仔公墓、古坑鄉麻園、萬善祠、懷恩堂公墓、 虎尾鎮惠來公墓、 西螺鎮大興公墓、臺西鄉菜尾公墓、北港鎮府番公墓都是容易出現人潮、車潮，警方也會加強疏導。

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