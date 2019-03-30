提前掃墓避車潮省荷包 今明國道易塞路段看這裡！

2019-03-30 10:16

〔即時新聞／綜合報導〕下週適逢清明連假，交通部高公局祭出本週末（30、31日）國道通行費單一費率再打7折的誘因，鼓勵民眾提前掃墓。高公局也預估數個易塞車路段，提醒用路人能避則避，若無法避開也請養足精神再上路。

綜合媒體報導，清明連假前一週通行費率優惠自103年實施，交通量是平日1.3倍，達連假規模。今年除加碼再打7折外，還實施匝道儀控、開放路肩措施，並調整3月31日國5北上高乘載管制時段，從原下午3點至晚間8點，前後各增加1小時，改為下午2點至晚間9點。

雖無20公里免費里程，但每公里通行費僅0.9元，再打7折收費，等於每公里僅0.63元，例如台北到高雄通行費僅213元，較平時343元節省130元。另據今次收費方案試算，小型車在國道行駛里程超過42公里會較平日便宜，低於42公里則較貴。

高公局也預估今日上午5大國道易塞路段，分別為國1南下的「楊梅到新竹系統」、「彰化系統到埔鹽系統」。國3南下的「三鶯到關西」、「烏日到霧峰」。國5南下「南港系統到坪林」，行車時間估為平時3倍。

明日收假北上則會有8大塞車路段，包括國1北上的「西螺到埔鹽系統」、「南屯到后里」、「新竹系統到竹北」。國3北上的「關西到大溪」、「大山到香山」、「竹山到中興」、「霧峰系統到霧峰」。國5北上的「頭城到坪林」。

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