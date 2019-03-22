車潮分流！清明前一週國道通行費打7折 北高可省130元

2019-03-22 17:32

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕每年清明節連續假期，國道都會湧現時間集中且大量的車潮，為鼓勵民眾提前掃墓，分散清明連假首日上午國道壅塞車流，今年已規劃清明連假前1週末（3月30日、31日），國道通行費採單一費率再打7折收費，台北到高雄通行費僅213元，較平時343元節省130元，歡迎民眾多加利用。

高速公路局表示，近年清明節前一週末都有實施通行費優惠措施，國道交通量可達到平日1.3倍，顯示該措施有達到分流效果。

高公局表示，清明連假前一週末實施通行費率優惠，是從民國103年起實施，主要是鼓勵民眾提前掃墓分流，經統計近幾年清明連假前一週休交通量可達到平日1.3倍，與連假交通量規模相近，所以需有相關疏導措施維持國道服務水準；相關措施包含實施匝道儀控、開放路肩措施，並調整3月31日國5北上高乘載管制時段，從原下午3點至晚間8點，前後各增加1小時，改為下午2點至晚間9點。

高公局副局長吳木富表示，去年清明前一週末是實施8折優惠，但非單一費率打8折，而是與平常計費模式相同，有20公里免費，小型車以每公里1.2元的標準折扣；去年台北－高雄通行費要274元，今年更省只要213元。不過今年因無20公里免費，行駛未滿42公里的短途車輛，通行費會較平常高，像是台北－桃園就會貴10元。

高公局呼籲，清明連假前1週末交通需求大於供給，國道於尖峰時段壅塞在所難免，建議民眾儘量搭乘公共運輸，若要自行開車上路，可先上高公局網站或1968App查詢國道即時路況，彈性調整行車時間或改行駛替代道路，避開高速公路壅塞路段，當個聰明的用路人。

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