清明連假台鐵加開252班疏運 20日凌晨開賣

2019-03-09 12:49

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕下個月初清明節有4天連續假期，台鐵局為疏運旅客，規劃4月3日至4月8日6天疏運期，全線加開各級列車總計252班，將於3月20日凌晨0點起開放旅客訂票。

台鐵清明連假東部幹線將加開自強號82列、莒光號16列、復興號3列、區間車8列；西部幹線加開自強號15列、莒光號1列、復興號8列、區間車92列；南迴線加開自強號12列、莒光號15列。

台鐵局表示，今年4月4日至7日東部幹線每日特別加開區間快車2列，並提供北－宜100元、北－花200元優惠票價；每日2列分別是上午9點10分從樹林發車，中午12點15分抵達花蓮；下午3點10分從花蓮出發，晚間6點10分抵達台北。

為提升清明連假花東運能，4月3日至7日還會發售東線（含跨線）普悠瑪、太魯閣號無座票，每列限量發售120張，且限定乘車當日於車站售票窗口發售，不提前預售；另外，為加強疏運旅客，4月3日至8日暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。

除為一般旅客開加班車外，4月3、4日及6、7日，東部幹線還將加開6班實名制自強號專車，於3月21日0時起開放身分證U、V，及108年3月1日以前設籍花東縣民網路訂票，相關加開列車車次、時刻，即日起可於台鐵網站及各車站時刻公告查詢。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/