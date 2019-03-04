分散人潮新措施 清明連假前一週末國道通行費打7折

2019-03-04 16:29

〔記者陳宜加／台北報導〕交通部高公局今天公布清明節連假國道交通疏導措施，今年連假將自4月4日起至4月7日、共計4天，為鼓勵國人提前掃墓、分散清明節當天上午車流，今年連假前一個週末假日（3月30日與31日），國道通行費全線採單一費率再打7折收費；另外，收假日也將延續228連假0至10時暫停收費措施。

高公局表示，近年清明連假前一個週休，國道均提供通行費優惠，過去均以一般日通行費率打8折優惠，今年則改為國道全線採單一費率再打7折收費，單一費率即為長途折扣費率，無每日20公里優惠里程。

高公局指出，觀察近年清明連假前一個週末，不少人提前掃墓，國道交通量可達平日1.3倍，與連假交通量規模相近，須有疏導措施維持國道服務水準，因此實施單一費率再打7折，並調整3月31日國5北上高乘載管制時段為14至21時，建議短途用路人改走替代道路。

高公局估算，清明連假前一個週休採單一費率再7折收費，經試算小型車中長途費用為每公里0.63元，較歷次清明前一週休實施之一般日費率7折、約0.84元或8折、約0.96元更節省，盼鼓勵中長途旅次的用路人提前掃墓。

另外，連假期間國道全線每天0至5時暫停收費，4月7日收假日當天也將延續試辦延長5至10時暫停收費，期能吸引北返用路人多利用連假最後1日上午離峰時段。

高公局表示，今年連假期間單一費率，無每日20公里優惠里程；3月31日14至21時實施國5蘇澳、羅東、宜蘭、頭城等交流道北向入口匝道高乘載管制；4月4日7至12時實施國1內湖至頭份、國3木柵至香山各交流道南向入口匝道高乘載管制。

國5方面，4月4日、5日7至12時實施國5南港系統、石碇、坪林交流道南向入口匝道高乘載管制；4月6日、7日14至21時實施國5蘇澳、羅東、宜蘭、頭城等交流道北向入口匝道高乘載管制。北向高乘載結束時間將視交通狀況機動調整。

入口匝道封閉方面，4月4日、5日全天封閉國1平鎮系統南向入口、埔鹽系統南向入口匝道；4月6日全天封閉國1虎尾、埔鹽系統北向入口、國3名間雙向入口、竹南北向入口匝道；4月7日全天封閉國1虎尾、埔鹽系統北向入口、國3竹南北向入口匝道。

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