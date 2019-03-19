清明掃墓 基隆南榮公墓周邊交管

2019-03-19 13:03

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市政府今天表示，配合今年清明掃墓期間交通疏導，南榮公墓自3月30日、31日及4月4日到4月7日共計6天，從上午6點到下午4點實施全面交通管制，禁止車輛進入墓區，同時有園區免費接駁公車，自大門口往返園區。

市府表示，今年基隆市春祭大典於3月29日上午7點到下午4點，在基隆市南榮公墓公立納骨塔前舉行，當天上午6點30分到中午12點墓區內實施交通管制，南榮公墓入口到公立納骨塔間道路兩側禁止停車，7點到9點30分，3號家祭室前丁字路口到納骨塔間，機動管制車輛通行。公車處上午7點到中午12點，有安排從南榮公墓入口到公立納骨塔間的免費接駁公車供民眾搭乘。

3月30日、31日及4月4日到4月7日止共計6天，從上午6點到下午4點實施全面交通管制，除有車輛通行證外，所有車輛禁止進入，將提供墓區內免費循環公車供民眾搭乘，在殯葬管理所大門口設立2處臨時公車站牌，一線往火化場、另一線往公墓公園化停車場。

市府表示為加強便民服務，將提供茶水、提水袋、垃圾袋、設立臨時救護站、諮詢服務、增設流動廁所、協助交通疏導等措施，另呼籲市民盡量減少燃燒紙錢，注意防火安全，並將垃圾攜至垃圾子母車（或垃圾集中點）放置，以維護墓區清潔及美觀。

警方表示，為避免前往金寶塔祭拜民眾，因開車行經興隆街造成該路段擁塞，6天交管期間將加強汽、機車進入興隆街往南榮公墓後山產業道路的疏導措施，嚴禁雙向停車，會在不影響行車順暢情形下，視道路狀況開放路邊停車。

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