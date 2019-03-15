掃墓不塞車 今年台中掃墓專車明天開跑

2019-03-15 21:16

〔記者蔡淑媛／台中報導〕清明節將至，台中市掃墓接駁專車明天陸續開跑，在豐原、后里、太平、沙鹿、霧峰等五區全程免費接送掃墓民眾往返墓區，一早７點就發車，服務至4月5日，首發豐原區接駁專車將在本月16、17日出發。

民政局長吳世瑋表示，今年2月也啟動全市各區公墓全面除草作業，讓掃墓民眾方便進出墓區，並依各地交通情況，假日掃墓期間進行交通管制，嚴禁私人車輛進入墓區。

有鑑於每年掃墓焚燒紙錢及枯樹枯草容易引發火警，危及民眾及消防人員生命財產安全，今年也持續推動紙錢減量集中燒政策，也提醒掃墓注意防火，遵守「四不二記得」口訣，雜草「不」亂燒、冥紙「不」飛揚、煙蒂「不」亂丟、爆竹「不」燃放、「記得」撲滅餘燼、「記得」隨手收拾垃圾。

吳世瑋也提醒，為避免掃墓塞車，今年掃墓期也展開交通疏導規劃，專車接駁時間等資訊也公告於生命禮儀館理處官網（ http://bit.ly/2FW1R70 ），民眾可上網查詢。

各區掃墓專車的接駁點、開駛時間及搭乘方式：

1.豐原區3/16~4/5備有9人座及20人座車輛自早上6:00至中午12:00於豐原區公所旁育德街（靠豐南國中） 搭乘。

2.后里區3/16~4/5備有20人座車輛自早上7:00至中午12:00於中科管理局停車場（后科南路、聯相公司對面） 搭乘。

3.太平區3/23~4/5備有20人座車輛自早上7:00至下午1:00於太平區第一花園公墓管理室旁停車場（山田路12號）搭乘。

4.沙鹿區3/30~4/5備有20人座車輛自早上7:00至下午4:00於中山路示範公墓路口（往沙鹿納骨堂方向） 搭乘

5.霧峰區4/5備有9人座車輛自早上6:00下午4:00於霧峰區中正路144巷巷口（簡易自來水廠旁） 搭乘，接駁車依現場人數狀況發車。

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