台灣3月瘋「火烤祖先」？ 消防員嘆「這算慎終追遠？」

2019-03-18 22:49

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕近期正是民眾掃墓旺季，恆春半島不少墓地都會提早進行整理，疑部分有不肖子孫便宜行事，這個月短短十幾天，就高達51件公墓、雜草火警，逼近前2個月總和，到處「出火」的墓地，被譏諷是「火烤祖先」，連龍坑生態保護區周邊都受害，屏縣消防第四大隊特別呼籲民眾「人離火滅」，切勿任意引火燃燒影響林木生態。

屏縣消防局第四大隊統計，光是掃墓熱門時段3月份（至17日）引發的雜草火警，恆春半島就高達51件之多，而1月份、2月份合計也才56件，以平均每件火警出動2車10人計算，這個月至少造成102車次，高達510人次以上的警義消出勤。

疲於奔命的警義消弟兄們大嘆，「祖先會希望自己家被子孫縱火焚燒嗎？」放火除草陋習弄的墓園一片焦黑，實在是對祖先極不禮貌，更造成嚴重的空污及公共危險疑慮，民眾應該採取環保的人工除草，才是慎終追遠的正確方式。

屏縣消防局第四大隊表示，近年這些公墓雜草火警，大多「剛好」在掃墓季節輪流發生，雖民眾投訴有人刻意引火燃燒雜木，但警消到場滅火時，都未發現有民眾刻意放火情況，只能相信火警是不小心引發，提醒掃墓民眾小心。祭祖時記得「四不二記」口訣，務必不亂燒雜草、不亂丟菸蒂、不飛揚冥紙、不燃放爆竹；記得滅餘燼、記得收垃圾。

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