清明掃墓祭祖免驚 台中有免費接駁專車避塞車之苦

2019-03-12 19:55

〔記者蘇孟娟／台中報導〕清明節將至，台中市民政局今年在5個週邊道路狹窄或腹地小欠缺停車空間的公立納骨塔，與當地區公所合作續推清明掃墓免費接駁專車；其中豐原與后里區這週起連續3個週休假日及清明節4日、5日假期均有接駁車，至於沙鹿區則是今年新增9人座接駁車接送，盼助民眾祭祖免塞車之苦。

因應清明節到來，台中市生命禮儀管理處另針對全市176處、約800公頃的墓區進行除草作業，讓民眾能在較整齊的環境中完成祭祖，預計在清明節前完成。此外，生管處今年也與豐原、后里、太平、沙鹿、霧峰等區公所聯合推出免費掃墓接駁公車，避免掃墓民眾塞車。

其中豐原區觀音山本月起每逢假日已陸續出現提早掃墓人潮，豐原區公所免費掃墓服務專車服務提早自於這週16、17日起連續3週的週休假期以及清明連假的4月4、5日，推出免費接駁車服務；乘車處設於豐原區公所旁育德街（靠豐南國中），每日6點到12點發車。

后里區也是自本週起連續3週週休假期及4月4日、5日推出免費接駁車；發車時間自上午7點到12點；乘車地點在中科管理局停車場（后科南路、聯相公司對面）。

太平區自23日起連續兩個週休假期及4月4、5日提供接駁專車服務，自上午7點到下午1點發車，搭乘地點在太平區第一花園公墓（管理室旁停車場入口處）；沙鹿區30、31及4月4、5日推出接駁車，自上午7點到下午4點服務，搭乘地點於沙鹿區中山路示範公墓入口；霧峰區僅4月5當日上午6點到下午4點推出接駁車，搭乘地點在第5（萬豐里）公墓入口處；相關資訊可至生管處網站及向各區公所洽詢。

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