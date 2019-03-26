清明連假國道疏運 平鎮系統南下封閉2天

2019-03-26 13:35

〔記者許倬勛／桃園報導〕因應清明連假將屆，平鎮警分局預先規劃交通疏運措施，其中，國道1號與台66線交會的平鎮系統交流道，將在4月4日至4月5日全天封閉南下匝道，請各用路人多加注意。

警方建議，國道一號平鎮系統交流道南下匝道封閉期間，可使用替代道路來規劃行程，大溪往觀音方向，可由台66線快速道路接台61線西濱快速道路南下，往大溪方向可由台66線轉台3線南下，避免塞於車陣中。

平鎮警分局交通組組長陳一中表示，今年清明連假共有4天，配合交通部國道高速公路局交通疏導管制措施，將於4月4日0時起至4月5日24時止，共2日48小時封閉台66線快速道路18K匯入國道一號平鎮系統交流道南下匝道。另本次清明連續假期，也於4月4日7時至12時，在國道1號南下中壢交流道（新屋交流道）實施高乘載管制。

而清明連續假期收假前不封閉匝道入口，但仍請各駕駛人於出門及收假前，還是要掌握交通動態及各項管制、服務措施，除可撥高速公路查詢電話1968及警廣專線0800-000123外，亦可上交通部網站查詢。

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