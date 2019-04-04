超壯觀！國道空拍大塞車 「車龍」如縮小版玩具車

2019-04-04 14:42

〔記者湯世名／彰化報導〕今天是清明節連續假期首日，國道部分路段湧現大量車潮，其中國道1號中部南下路段上午甚至出現大塞車，有民眾利用空拍機飛越國道上空100公尺高度空拍塞車，整條國道3線車道都是緩緩前進的車輛，畫面超壯觀，畫面PO上網引發網民笑稱：「大小車輛儼然成為縮小版玩具車。」

「真的是從沒看過！」今天清明連假，國道1號南下190公里至195公里的王田至彰化系統交流道路段，湧現大量車潮，3線車道大壅塞，車輛走走停停，甚至一度出現定點，有民眾出動空拍機，在國道附近上空100公尺高的空域，空拍大塞車畫面。

空拍國道塞車畫面PO上網，吸引網民熱烈點閱觀看，有網民稱：「太壯觀了，從沒看過國道塞車的空拍景象！」另有網民稱，從空中看國道塞車數百公尺長的「車龍」，大小車輛彷彿就像縮小版的玩具車一般，有趣極了。還有網民說，以往看國道塞車都是平面影像，空拍國道塞車相當罕見，且整條塞車路況相當清楚，國道警方或許可以考慮出動空拍機來掌握國道路況。

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