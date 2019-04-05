清明國道清晨就紫爆 出門留意這些塞車路段

2019-04-05 07:40

〔即時新聞／綜合報導〕今（5）日是清明節，國道清晨6時許就湧現掃墓車潮，其中國道5號南下南港-石碇段於6點47分左右，就已經出現「紫爆」，時速不到20km，其他包含國1、國3也都有部分路段出現車多的情況。

今天是清明4天連假第2天，交通部高公局預估今天整日國道雙向總延車公里為126百萬車公里，為平日的1.5倍，且上午會以南下車流為主。據《高速公路1968網站》顯示，上午近7點時國5南港-石碇段已出現「紫爆」情形，時速不足20km。

上午7點半左右，南下路段包含國1中壢轉接一二段、湖口-竹北段；國3環東-南港段、土城-樹林段，也都出現「紫爆」情形。另外則是國1從機場系統一路到校前路，以及湖口到新竹間；國3樹林延伸到龍潭等路段，時速均在40里以下。

據高公局預測，今天國道將有5大路段容易壅塞，包括國1南下楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、國3南下三鶯-關西、烏日至霧峰路段、國5南下南港系統-坪林。預估行車時間將是平時的3到5倍不等。高公局也呼籲，用路人可把握凌晨0到5點的國道免收費時段，或下午再上路以避開壅塞。

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