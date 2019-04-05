花蓮市獲資收全國優等獎 改裝廢棄輪胎成花台

2019-04-05 12:11

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮市每到連假就會湧入大批觀光人潮，年垃圾量遠高於縣內其他12鄉鎮市，去年度資源回收總回收量約2萬5千公噸，回收率因達51％，獲資源回收全國鄉鎮市優等獎肯定，市清潔隊還將廢棄輪胎改裝成花台，致贈給震後極力幫助地方重建的台積電，推展環保理念。

花蓮市去年在資源回收項目獲得甲組全縣冠軍，並被提報接受全國表揚，市清潔隊長吳慶展上月底代表花蓮前往高雄市領獎，由環保署長張子敬頒發資源回收績優單位鄉鎮市優等獎獎牌。

花蓮市長魏嘉賢說，花蓮市由於常湧入觀光人潮，產生的垃圾量遠比其他鄉鎮來得多，因面臨垃圾掩埋場飽和問題，為避免垃圾過多，必須確實落實分類工作，同時將資源回收品再利用，減少垃圾量。

他說，去年度花蓮市的資源回收總回收量為24615.4公噸，回收率51.03％，高於年度目標值的50.49％，感謝花蓮鄉親的配合及清潔隊人員致力環境清淨，才能讓資源有效被利用。

花蓮市清潔隊除致力資源回收分類，也將可再利用的物品發揮創意，在環保示範園區裡，擺設許多裝置藝術，包括小小兵玩偶、長頸鹿、狗狗、海豹、瓢蟲與獨角仙等，都是將回收物「化腐朽為神奇」的作品。

魏嘉賢說，清潔隊還把廢棄輪胎與高腳椅架改裝為花台，點綴園區，並製作10座大小不一的花台送給震後極力幫忙市區重建的台積電，希望能將市公所推展環保的理念行銷到全台各地，一起落實垃圾減量，攜手保護自然環境。

由於農曆年節的9天連假及228連假，花蓮市所產生的垃圾量均比往年高出許多，包括資源回收量也激增不少，市公所預估清明連假後，垃圾量恐會提高，近日除呼籲民眾做好資源回收分類外，收假後還將投入大批人員進行回收物細分作業，避免垃圾堆積如山。

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