燒垃圾有如燒錢！ 三義公所改編「客家本色」促做好回收

2019-03-07 16:20

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣三義鄉公所每個月的垃圾焚化處理費，近年來由20萬元增加到30萬元，也因為垃圾分類未確實，今年已發生5次被垃圾焚化廠「退貨」情形。「燒垃圾有如燒錢！」三義鄉長呂文忠認為，不如落實資源回收分類，將鄉庫用於更有意義的地方；公所並改編「客家本色」為資源回收車播放歌曲，請鄉親一起配合。

「垃圾分三類、一般垃圾、資源垃圾、還有廚餘；垃圾分類靠大家、毋好亂丟」，鄉公所把大家耳熟能詳的客家歌曲「客家本色」改編成資源回收的宣傳歌曲，由呂明忠、縣議員韓茂賢、羅貴星等人在今天公所舉辦的「資源回收分類大會師」宣導會中，高歌齊唱。

呂明忠說，過去5年來，鄉內每個月的垃圾焚化處理費，由平均20萬元，逐年增加到30萬元，且垃圾車進焚化廠前，廠方都會先抽檢，若有發現可回收物，則就會拒絕垃圾車入廠，今年內就已遭部分退運4次、全車退運1次，使得公所清潔隊員得撿拾剔除，增加工作負擔。

「燒垃圾有如燒錢！」呂文忠認為，不如落實資源回收分類，將鄉庫用於更有意義的地方。公所也將把這首「客家本色」改編曲，在鄉內資源回收車上播放，盼藉由淺顯易懂的垃圾分類「歌詞」，讓鄉親琅琅上口、做好資源回收。

公所清潔隊說，公所也已於3月1日起全鄉實施垃圾不落地政策，籲請鄉視勿存僥倖心態隨意放置、丟棄垃圾或沒有確實做好分類，清潔隊會進行破袋檢查，屢勸不聽者，將依廢棄物清理法開罰。

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