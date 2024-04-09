台灣鳳梨外銷再下一城！農業部：即起可外銷至紐西蘭

農業部防檢署植物檢疫組組長翁壹姿（左）及紐方Janine Collier植物健康組長簽署「臺灣蔬果輸紐輸出計畫」，即起台灣鳳梨將可外銷到紐西蘭。（防檢署提供）（記者楊媛婷攝）

2024/04/09 11:38

〔記者楊媛婷／台北報導〕台灣鳳梨外銷取得重大突破，農業部今（9日）宣布，台紐雙方於台紐經濟合作協定（ANZTEC） 食品安全檢驗與動植物防疫檢疫措施聯合管理委員會（SPS JMC）會議簽署「台灣蔬果輸紐輸出計畫」，即起台灣鳳梨可輸往紐西蘭。

台紐雙方歷經8年諮商並依照紐國要求補充資料，台灣鳳梨將可輸往紐西蘭，農業部表示，依據計畫內容，輸紐鳳梨須採系統性管理措施，並於綠熟期採收，貨品生產、採收、處理、運輸流程均須保留紀錄可供追溯，且每年度輸出季前應辦理教育訓練。輸出鳳梨應去除冠芽，並於輸出檢疫時取樣600顆，確認貨物無罹染紐西蘭關切有害生物。

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農業部表示，台灣鳳梨目前已可輸銷加拿大、日本、韓國、澳大利亞、香港、新加坡、馬來西亞、澳門、汶萊、阿拉伯聯合大公國、巴林、印尼、帛琉、關島、馬紹爾、荷蘭及俄羅斯等國家地區；紐西蘭開放我國鳳梨鮮果實輸入，將擴大台灣鳳梨外銷市場版圖。

農業部表示，鳳梨即將獲紐西蘭開放進口，本部亦將協助外銷農民及業者拓展市場，並提升外銷果品品質，擴大台灣農產品輸紐實績。

而依農業部統計，台灣鳳梨今年迄4月9日，已外銷7612公噸，其中已外銷到日本最多，達7390噸。

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