花蓮強震》傅崐萁籲中央助建組合屋安置災民

立委傅崐其實際了解災民訴求，並說明目前搜救進度。（記者游太郎攝）

2024/04/09 11:42

〔記者游太郎／花蓮報導〕立法院國民黨團總召、花蓮縣立委傅崐萁今天召開記者會，強調進步的交通建設不能再等，迫切需要「環島高鐵」及「國道六號東延」；針對花蓮沒有足夠的出租房，如何安置災民是最大的挑戰，他已拜託內政部協助安置，也已拜託慈濟提供組合屋，但目前行政院沒有正式回應。

傅崐萁指出，這次地震全國有18棟大樓需要重建或整建，其中花蓮就有17棟，所有紅單戶、黃單戶及需要動遷、安置、改建、補強共計1471戶，未來可能還會增加，花蓮沒有足夠的出租房，如何安置災民是最大的挑戰。

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他說，已拜託內政部能夠協助安置，但目前行政院沒有正式回應，也拜託慈濟提供組合屋。重建要2-3年，需要花很多時間，住在飯店跟民宿不切實際；目前花蓮縣政府已經找到公有地，可以安置災民，一直在等待能夠比照九二一大地震中央政府所提供的組合屋，來讓災民能夠安心居住，希望中央政府能夠扛起責任，主動推動讓災民能夠得到妥善的照顧。

他說，中橫公路原路修建可能已經不符合使用需求，台灣是已開發國家，全世界都在發展，無論是「環島高鐵」還是「國道六號東延」，這些建設其實都已經規劃過了，國道六號東延花蓮甚至在民國79年就已經在規劃，對環境的愛護固然非常重要，花蓮人都會共同保護，但也需要一條安全回家的路。兩個建設都是給全國人使用，花蓮僅有32萬人，但每年造訪花蓮人數高達1200至1400萬人次，不是只有花蓮人在用，蘇花改當年很多人持不同意見，結果不同意見的人現在自己也在走，這次蘇花改挺過強震證明是安全無虞。

立委傅崐萁（前右四）呼籲中央，主動協助搭建組合屋安置災民。（記者游太郎攝）

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