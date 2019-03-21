資源回收特展 帶小朋友穿梭「廢棄物一生」

2019-03-21 11:32

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市環保局在三重資源循環學習中心打造全新「資源循環特展」，即日起開放團體預約，展區分為「資收大變身」、「垃圾車來了」、「廢棄物大集合」及「重生•再生」4大主題為主軸，透過角色扮演讓學員化身為資收物，跟著講師導覽及互動穿越廢棄物的一生，從產生、丟棄到循環再生逐一呈現。

三重資源循環學習中心的1、2樓作為三重區清潔隊辦公空間，3樓則打造為資源循環環境教育基地，從2017年開始試辦「資源循環系列課程」，民眾詢問度逐漸提升，規劃課程主題更貼近民眾日常生活，像是腳踏車、電風扇的簡易修繕，也有利用民眾家中常見的廢棄物，讓學員發揮創意DIY改造。

環保局表示，今年開辦資源循環特展，主要讓參與的學員透過角色扮演加深環保知識的印象，並運用資源回收物的角度，帶領大小朋友一同探究每天製造的廢棄物應該如何正確分類，又將以什麼模樣重生。

環保局補充，資源循環特展採團體預約制，參加者不限年齡，每場次人數只要16人以上就可以成團報名，導覽時間設定為3小時。

除此之外，也配合寒、暑假期間辦理1日營隊，除了環保知識傳遞、趣味互動遊戲，也讓參與的學童走出戶外，這次加碼辦理3場熱門課程，分別是3月23日上午「木造創意家」、4月13日上午「創意古玩」及下午「鐵馬醫生」，詳細報名資訊請至新北市環保局線上報名專區查詢。

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