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家長求問錯在哪？國小數學「9x4=36」被扣分 網詳細解析

1名家長說，看到國小孩子數學考卷填寫答案「9x4=36、38-36=2」都正確，卻被老師扣4分，思考後仍想不通，轉而上網尋求網友解答。（圖擷自爆料公社）

1名家長說，看到國小孩子數學考卷填寫答案「9x4=36、38-36=2」都正確，卻被老師扣4分，思考後仍想不通，轉而上網尋求網友解答。（圖擷自爆料公社）

2024/06/19 14:56

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕1名家長看到國小孩子數學考卷感到不解，因為孩子填寫答案「9x4=36、38-36=2」都正確，卻被老師扣4分，思考良久仍想不通，轉而上網請教網友，PO文曝光後有網友說「順序反了」、「這是被乘數和乘數的關係，不是答案對就對，前後順序很重要」。

這名家長昨於「爆廢公社」臉書社團發文提及，他看了正就讀國小孩子的數學考卷，有1題題目為「有38顆果凍，發給9個學生，每個學生分到4顆，還剩下幾顆果凍？」孩子答案欄公式填寫「9X4＝36、38-36=2，答：2顆」。原PO求救網友「現在國小數學怎麼這麼難？到底錯在哪裡可否請數學高手解答一下」

PO文曝光後引來許多網友留言，有網友說「這張我今天才剛教完」、「4×9=36，4是被乘數」、「看到前方有『每』或『ㄧ』的那段文字數值就要擺在『被乘數 』」，不過也有網友認為「誰在買東西時算數還會想誰是被乘數，誰是乘數啊......這根本是教小孩死背書，一點都不活用」。

部分網友認為，「菜市場買東西或許用不到太嚴謹的邏輯，但是寫程式時，邏輯重要性高下立判。有的人就只能做算數，有的人可以發射衛星」、「數理首重邏輯、理解與順序，我不覺得學習乘數、被乘數是一個多此一舉或失敗的課程」、「這是被乘數和乘數的關係，邏輯要搞清楚，不是答案對就是對，前後順序很重要」。

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