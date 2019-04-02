小偏鄉大驚奇！苗栗三灣鄉圖借閱率 再度稱霸全國

2019-04-02 18:51

［記者鄭名翔／苗栗報導］苗栗縣三灣鄉人口僅6000餘人，但地方閱讀風氣鼎盛，其中號稱「全國最強」之稱的三灣鄉立圖書館，去年每人平均借閱冊數高達15.4本冠居全國，遠超過台北市的4.9近3倍之多，也使三灣鄉獲選為2018年最具閱讀競爭力城市，三灣鄉長温志強歸功於圖書館營運有方，成為帶動全鄉閱讀風氣的領頭羊。

三灣鄉人少、教育資源貧脊，鄉內僅一所國中、國小、兩所公立幼兒園，公所遂盡力將資源投注於鄉立圖書館之中，不僅定期增購新書，且除了春節期間外幾乎全年無休的開館時間、精緻溫馨的硬體布置及館員貼心服務，使得這座偏鄉圖書館屢屢獲獎，也成翻轉鄉內孩子未來的重要基地。

根據國家圖書館統計，去年三灣圖書館人均擁書冊數9.55冊、借閱冊數15.43冊、到館次數3.18次、持證比例63%，4項評比皆位居全國鄉鎮市前10名，其中借閱冊數15.43冊更是冠居全國，超越前年14冊的紀錄，再度蟬聯愛閱之城第一名寶座。

三灣圖書館館長謝淑貞表示，目前館藏書籍約6萬3000冊，每兩個月就會更新一批新書，每年淘汰1200冊書籍，讓藏書內容更為精緻、符合讀者需求，且會主動送書至鄉內各國中、小學，讓孩子們輕鬆享受圖書資源。

謝淑貞強調，雖然三灣圖書館為處偏鄉、交通不便，但靠著在地鄉親的關愛支持，使這座小圖書館可以展現傲視全國的成績，而所有館員也充滿熱情投入這份工作，期望將三灣打造成書香之鄉。

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