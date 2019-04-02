屏東親子共讀開跑 營造書香家庭

2019-04-02 13:21

〔記者羅欣貞／屏東報導〕為讓孩子及早接觸閱讀，屏東縣府與各鄉鎮圖書館合作「寶貝寶貝探險趣」親子共讀活動，從本月（4月）至7月舉辦一系列專為新生兒家庭規畫的親子講座、兒童劇下鄉、故事嘉年華活動，讓新手爸媽為嬰幼兒開啟人生閱讀的第一步，將親子共讀的風氣深植於每個家庭。

文化處表示，研究指出3歲前是大腦發展的黃金期，讓幼兒閱讀向下扎根，對於孩子的成長別具意義，透過親子共讀不僅有效提升孩童的創造力及專注力，也可讓親子關係更緊密。

今年屏東縣「寶貝寶貝探險趣」親子共讀系列活動，於4月13日起每週六、日，於屏東演藝廳、各鄉鎮圖書館及學校，展開近60場親子講座及說故事活動。

此次活動針對本縣新生兒家庭寄送閱讀邀請卡，邀請新手爸媽及寶貝參加寶寶講座，掃描邀請卡的QR code即可線上報名，報名成功且參加全程者，可取得幼兒借書證1張及閱讀禮袋1份，內含教育部提供的繪本與縣府加碼的洗澡書各1本。活動以2018年出生且無縣內任一公共圖書館借書證之新生兒家庭優先參加。

另從5月起每周末下午2點半及周日上午11時，邀請對位室內樂團於演藝廳一樓大廳演出親子音樂會，自由入場，充滿活潑童趣的曲目，讓音樂貼近生活，引領孩子創造心中的想像與故事。相關活動資訊可上文化處官網查詢。

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