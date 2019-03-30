不怕老化 高齡照護研討會邀美日英專家交流

2019-03-30 13:21

〔記者廖淑玲／雲林報導〕全球正興起一股擋不住人口結構高齡化的趨勢，台大醫院雲林分院今天在虎尾科技大學國際會議廳舉辦一場高齡照護國際研討會，美日英專家齊聚經驗分享與交流，盼能實現在地快樂老化的目標。

台大醫院雲林分院慶祝改制15週年，舉辦高齡照護國際研討會，邀請美、日、英等國專家學者共同分享討論高齡長者照護現狀與未來，提供全國醫療團隊新視野。

參與研討會者包括美國西奈山醫學院高齡及緩和醫學科教授Sean Morrison、日本東京大學醫學院附設醫院副院長秋下雅弘分享美國及日本高齡照護系統發展與未來展望；英國倫敦國王學院生命科學與醫學系教授Stephen Harridge分析體能活動對於身心健康維持的角色；日本國立長壽醫療研究中心副院長荒井秀典提供日本高科技智慧照護經驗交流。

台灣大學特聘教授楊泮池、公衛學院副院長陳秀熙、演譯基金會董事長石曜堂、國家衛生研究院處長蔡世峯等國內專家學者也分別介紹台灣高齡照護發展政策制定、研究領域發展及臨床照護經驗。

台大醫院雲林分院院長黃瑞仁表示，台灣65歲以上老年人口去年3月底已達到14.05％，正式宣告台灣邁入高齡社會，雲林縣佔17.69％，高居台灣本島第二高，面對老化是必經過程，如何打造適宜晚年的社會環境，讓民眾快樂在地老化是舉辦此次研討會的核心目標，並提供相關經驗及建議促進全國高齡照護體系發展。

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