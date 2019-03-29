白沙屯媽祖婆進香 「香丁腳」守禮須知看這裡

2019-03-29 15:15

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖婆，將於4月8日凌晨出發，徒步前往雲林縣北港朝天宮進香，由一群熱愛媽祖的志工所成立的「白沙屯媽祖婆網站」也分享香丁腳進香守禮須知。

香丁腳可注意於進香前茹素或早齋3天；家有喪事者避免參與進香；依媽祖指示隨香；「香擔」、「頭旗」與「媽祖神轎」屬重要聖物。進香途中，閒雜人不可觸摸等。

另外，香丁腳在離家出發之前，應先行向自家廳堂供奉之神明上香稟告，隨後並到拱天宮向媽祖禮香，稱為「起馬」。

於徒步進香沿途中，香丁腳應配合交通組指揮，若媽祖神轎在行轎時，神轎常有激烈、大範圍行轎動作，香丁腳們應迅速移出空間，以便維持現場安全秩序。

至於「下馬」儀式為媽祖神轎於途中每天要駐駕停轎過夜時，信徒需等待頭旗完成停駐儀式後，方到媽祖神轎前頂禮朝拜，感謝媽祖庇護，平安走完當天路途。

另外，有進香達人分享5年不起水泡經驗，如腳穿布希鞋，並塗凡士林於指縫、腳底，再穿上登山用厚襪等。

而醫療團也提醒，若進香途中遇到醫療狀況需協助，可撥打0917565507，避免撥打119影響沿途當地消防救護資源。

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