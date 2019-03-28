白沙屯媽祖北港進香 台鐵對號列車增停白沙屯站

2019-03-28 14:58

［記者黃淑莉／雲林報導］一年一度苗栗拱天宮白沙屯媽祖北港進香活動，將於4月8日凌晨1點20分起轎出發，11日中午左右抵達北港，17日下午返回拱天宮，配合整個進香活動，台鐵將於7日及17日加開莒光號及對號列車增停白沙屯站，方便信徒隨香。

拱天宮白沙屯媽祖徒步到北港進香活動每年都吸引數10萬人次信徒參加，由於路線沒有固定，且沿途常可見感人的神跡事件，白沙屯媽祖神轎所到之處萬頭鑽巷。

為方便信徒參與盛會，台鐵加開對號列車及增停白沙屯站，台鐵斗南站長陳重任表示，白沙屯媽祖到北港進香活動出發是在8日凌晨1點多，因此4月7日南下、北上，各增開一班次莒光號，南下七堵到彰化5529次，下午7點50分抵達白沙屯，北上彰化到七堵5530次，8日凌晨12點16分到白沙屯。

此外因應兒童、清明連假返鄉人潮，台鐵加開列車，其中復興號南下七堵到新左營5581次、北上新左營到七堵站5586次，7日當天增停白沙屯站。

此外，莒光號南下513、561、521及北上506、510、562、516、554，分別在4月7日及17日2天增停白沙屯站。

陳重仁指出，斗南到白沙屯站對號列車行車時間約2小時，民眾可多加利用，相關班次時刻表可上台鐵列車時刻查詢系統查詢。

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