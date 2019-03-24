史上第一次！大甲媽祖與白沙屯媽祖隔3小時起轎

2019-03-24 15:10

〔記者廖淑玲／雲林報導〕史上第一次！大甲媽祖與白沙屯媽祖相隔3小時起轎，苗栗縣白沙屯拱天宮媽祖徒步往雲林縣北港朝天宮進香將於4月8日凌晨1點20分出發，大甲媽祖於前一天晚間10點起駕，令全國信徒引頸期待。

截至今天，隨香白沙屯媽祖的報名人數超過4萬2888人，打破去年4萬2500人的紀錄，且仍在增加中，雲林縣至善文化協會特別推出「白沙屯媽祖八仙彩」及「進香記念錦旗」要送給今天起報名隨香號碼尾數「888」和「999」者，第5萬名報名者更有讓人驚喜的加碼大禮，歡迎信徒共襄盛舉。

至善文化協會執行長蔡銘貴表示，白沙屯媽祖北港進香活動，已經文化部指定為國家重要民俗也是無形文化資產，協會節省歷年來放鞭炮及煙火預算，推廣環保進香文化，以掌聲替代鞭炮煙火，去年推出姻緣線、金鏟子、幸福奶嘴「幸福三部曲」文創品，大受信徒歡迎。

今年協會再推出進香記念錦旗、八仙彩文創品，有鑑於今年報名白沙屯隨香人數多過往年，為感謝並鼓勵大家一起來，今天起凡報名號碼尾數有「888」者送進香記念錦旗，有「999」者就送八仙彩，且全經拱天宮白沙屯媽祖加持，將傳統宗教文化發揚光大且更具留存的紀念價值。

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