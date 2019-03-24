史上第一次！大甲媽祖與白沙屯媽祖隔3小時起轎

〔記者廖淑玲／雲林報導〕史上第一次！大甲媽祖與白沙屯媽祖相隔3小時起轎，苗栗縣白沙屯拱天宮媽祖徒步往雲林縣北港朝天宮進香將於4月8日凌晨1點20分出發，大甲媽祖於前一天晚間10點起駕，令全國信徒引頸期待。
截至今天，隨香白沙屯媽祖的報名人數超過4萬2888人，打破去年4萬2500人的紀錄，且仍在增加中，雲林縣至善文化協會特別推出「白沙屯媽祖八仙彩」及「進香記念錦旗」要送給今天起報名隨香號碼尾數「888」和「999」者，第5萬名報名者更有讓人驚喜的加碼大禮，歡迎信徒共襄盛舉。
至善文化協會執行長蔡銘貴表示，白沙屯媽祖北港進香活動，已經文化部指定為國家重要民俗也是無形文化資產，協會節省歷年來放鞭炮及煙火預算，推廣環保進香文化，以掌聲替代鞭炮煙火，去年推出姻緣線、金鏟子、幸福奶嘴「幸福三部曲」文創品，大受信徒歡迎。
今年協會再推出進香記念錦旗、八仙彩文創品，有鑑於今年報名白沙屯隨香人數多過往年，為感謝並鼓勵大家一起來，今天起凡報名號碼尾數有「888」者送進香記念錦旗，有「999」者就送八仙彩，且全經拱天宮白沙屯媽祖加持，將傳統宗教文化發揚光大且更具留存的紀念價值。
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雲林至善文化協會榮譽會長李素寧歡迎大家跟隨白沙屯媽祖到北港進香。（記者廖淑玲攝）
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雲林縣至善文化協會推出白沙屯媽祖「進香記念錦旗」。（記者廖淑玲攝）
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雲林縣至善文化協會推出白沙屯媽祖「進香記念錦旗」要送給報名進香號碼尾數「888」者。（記者廖淑玲翻攝）
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