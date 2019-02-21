百年罕見！大甲媽、白沙屯媽遶境撞期／4月7日起駕時間僅差1小時20分 時程幾乎相同

2019-02-21

〔記者蔡政珉、張瑞楨／綜合報導〕台灣兩大媽祖信仰中心苗栗白沙屯拱天宮媽祖婆進香與台中大甲鎮瀾宮媽祖遶境，今年都選在國曆四月七日晚上登轎、起駕，「撞期」為百年少見，許多信徒猶豫︰「我該參加哪一個遶境？」

信徒：「不知該參加哪個遶境」

拱天宮主委洪文華指出，他參與廟務以來，還沒碰過這樣的情形，「也算機緣巧合吧！」至於拱天宮媽祖婆去年進香破十萬人次盛況是否因此受到影響，洪文華說，「可能要等到二月廿七日報名才知道吧，一切還很難確定。」

去年白沙屯媽進香突破10萬人次

義工組織「白沙屯媽祖婆網站」站長駱調彬說，資料中並無同時出發的前例。不過，二○○四年白沙屯拱天宮媽祖婆進香南下途中，曾在台中市沙鹿區相遇鎮瀾宮媽祖婆；二○○五年，白沙屯拱天宮媽祖婆北返時相遇南下的大甲媽；二○○六年，白沙屯拱天宮媽祖婆曾駐駕鎮瀾宮，這是他印象中的三次相遇。

白沙屯拱天宮媽祖徒步到雲林縣北港鎮朝天宮進香，來回約四百公里，已有兩百多年歷史，每年天數、路線並不固定，但參加的信眾一年比一年多，去年更突破十萬人次，文建會（現文化部）已將其列入無形文化資產。

大甲媽祖遶境列世界三大宗教慶典

大甲媽祖遶境進香活動，動輒吸引數十萬人次參與，更名列聯合國教科文組織「人類非物質文化遺產」，Discovery（探索頻道）將其列為世界三大宗教慶典之一。

白沙屯媽祖每年徒步進香的時程，都在農曆十二月十五日擲筊決定，今年擲筊日適逢週日，信眾將大殿擠得水洩不通，最後媽祖指示四月七日（週日）深夜十一點廿分登轎、四月八日凌晨一點廿分出發。

大甲鎮瀾宮則是前天元宵節擲筊決定前往新港奉天宮遶境日期，同為四月七日（農曆三月三日），今年較特別的是，提前於夜間十時起駕。鎮瀾宮董事長顏清標也說，媽祖挑在清明過後，讓更多信眾可以參與遶境活動。

對於和白沙屯媽祖起駕撞期，大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤表示：「之前也曾一起遶境過，媽祖只有一位，更是大家的媽祖，大家一起遶境，這是好事情，不是問題。」大甲媽祖遶境如期舉辦，不因此而改變。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/