白沙屯媽、大甲媽遶境撞期 拱天宮：應是首次

2019-02-20 21:02

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕今年台灣兩大媽祖信仰中心白沙屯拱天宮媽祖婆進香與大甲鎮瀾宮媽祖遶境出現「撞期」狀況，拱天宮主委洪文華說，「這應該是首見」，大甲媽出發時間比拱天宮媽祖婆快了近2小時。

洪文華指出，他參與廟務以來，還沒碰過這樣的情形，「也算機緣巧合吧」。至於拱天宮媽祖婆今年進香破10萬人的盛況是否因此受到影響，洪文華則說，「可能要等到2月27日報名才知道吧，一切還很難確定。」

義工組織白沙屯媽祖婆網站站長駱調彬說，資料中並無同時出發狀況，今年情形非常罕見。駱調彬說，2004年白沙屯拱天宮媽祖婆進香南下途中曾在台中市沙鹿區相遇鎮瀾宮媽祖婆，2005則是白沙屯拱天宮媽祖婆北返時於彰化縣田尾相遇南下的大甲媽，2006白沙屯拱天宮媽祖婆則曾駐駕鎮瀾宮，這是他印象中的三次相遇。

白沙屯拱天宮媽祖徒步到雲林縣北港鎮朝天宮進香，來回約400公里，已有200多年歷史，參加的信眾一年比一年多，去年來更突破10萬人次，信徒擠爆原為小漁村的白沙屯地區，被視為全國宗教盛事之一，行政院文建會已列入無形文化資產。

白沙屯媽祖每年徒步進香的時程，都在農曆12月15日擲筊決定，今天擲筊日適逢週日，當天一早就有大批信眾陸續湧入拱天宮關心今年進香時程，將大殿擠得水洩不通，足見白沙屯拱天宮香火之旺。

至於今年白沙屯拱天宮徒步前往雲林縣北港朝天宮進香時程，預計4月7日週日深夜11點20分登轎、4月8日凌晨1點20分出發。

由於白沙屯拱天宮媽祖婆進香，每年天數、路線並不固定，為信眾津津樂道。

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