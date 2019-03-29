議員爆機場捷運故障紀錄 桃捷：行車可靠度逾99％

2019-03-29 10:23

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市議員詹江村今天公布機場捷運去年8、9月異常狀況，經統計列車行駛中故障149次、行駛中緊急煞車75次、改手動駕駛48次；詹江村說，前天桃園市長鄭文燦施政報告時，質詢機場捷運不安全，但鄭文燦強調桃捷營運2年內表現良好，無重大事故，公布桃捷公司內部資料，是希望市府不要粉飾太平。

桃捷公司則強調，桃捷正常狀態為自動駕駛，出現異常列車緊急煞車，為保護旅客安全，所有捷運系統皆是如此，另手動駕駛時速限25公里，確保列車行駛安全，根據國際地鐵系統通用代表系統營運可靠度指標MKBF，桃捷去年達到47.5萬車廂公里，相當於每發出2560車次，僅發生一次5分鐘以上延誤事件，可靠度達99.96%。

鄭文燦表示，桃捷公司營運2年內表現良好，並無重大事故發生，且機場捷運營運時的任何緊急事件或突發狀況都會一一記錄，所涉及的專業問題，議員若有任何疑問可向桃捷公司查詢相關紀錄。

詹江村公布資料，來自桃捷公司內部的「桃捷設備異常通報群組」，資料的確看得讓人觸目驚心，也有一天好幾起狀況，大都是ATO（自動駕駛系統）故障（超速）造成列車緊急煞車，也有RTS（無線電訊號）斷訊，甚至不明原因導致列車緊急煞車的狀況都有好幾起。

另外，通報異常狀況包含「中央監控牆門異常開啟」、「車門與月台門皆為連動開啟或未開啟」、「車門異常紅黃閃爍」、「車門延遲開啟」、「驅動器及控制單元故障」、「緊急停止按紐坐動」、「列車連結器異常」。

詹江村說，經統計才57天，「桃捷設備異常通報群組」就通報149起列車行駛中故障，這樣的狀況能不讓人憂心嗎？事實上，已經有駕駛員嚇到趕緊離職，也希望市府重視機捷的行車安全，不要再粉飾太平。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/