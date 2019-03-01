機捷2週年限量列車造型票卡 超「卡哇伊」

2019-03-01 18:42

［記者謝武雄／桃園報導］為方便旅客夜間出國乘車需求，桃園大眾捷運公司從今天起，每日晚間於末班車結束後，從A1台北車站、A21環北站各加開2班（每站皆停）以機場為終點的加班車，延長服務營運約半小時，讓深夜航班以及深夜通勤旅客更可彈性搭乘機場捷運前往桃園國際機場；另配合機捷營運兩週年，桃捷公司也於明日發行限量版的LED立體列車造型票卡，限量3500個，每個售價400元。

增開夜間班次於晚上11點22分、37分，分別從A1台北車站、A21環北站發車，A1台北車站發車的終點是A13機場第二航廈站，至於A21環北站發車終點是A12機場第一航廈，對於搭乘夜間班機出國旅客更為方便。

另桃捷公司和一卡通票證公司合作，推出LED立體列車造型票卡，打造仿真迷你版直達車、普通車造型，造型討喜還兼具實用性和紀念性，3月2、3日上午10點到下午4點於A1、A8、A12、A18等四個車站同步販售，機場第一、二航廈入境大廳機捷服務櫃台於3月4日上午8點到晚上9點販售，桃園捷運蝦皮商城則是從3月2日上午10點起開始販售。

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