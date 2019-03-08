桃園鐵路地下化何時實現？ 前縣長「盯」進度…

2019-03-08 00:40

〔記者李容萍／桃園報導〕「難道每個交通疏導計畫執行時都要辦動工典禮？」立委吳志揚7日下午現勘桃園鐵路地下化及中壢火車站改建進度，針對桃園鐵路地下化綜合規劃、環評、土地徵收等重要條件，迄今均未通過，他質疑去年9月交通部鐵道局主辦的機場捷運延伸線計畫中壢站及鐵路地下化先導工程開工典禮，根本就是作秀、玩弄文字遊戲，混淆視聽；呼籲「政治人物做不到就不要搶快」。

吳志揚說，2011年他在擔任桃園縣長任內，鐵路高架化計畫中就， 涵蓋中壢車站的改建，且當時臨時鐵軌早就已開始鋪設，若照原訂計畫走，2017年就可以鋪設完成，改建中壢火車站，但改了地下化以後，牽一髮動全局，工期一直往後推延將近10年後才能完工，讓中壢民眾已難忍受。

與會的鐵道局副局長伍勝園表示，預估在今年10月行政院能夠核定綜合規劃，於核定後9年通車（2028年9月），中壢車站採雙鐵共構站，鐵路在上、捷運在下，由於捷運要通過鐵路下方，必須預留鐵路地下化空間，鐵道局辦理A23站工程的同時，同步進行鐵路地下化的先導工程。

桃園市政府晚上回應說明，在吳志揚擔任縣長時代，因為沿線民眾抗議反對高架化，當時高架化工程就已延宕40個月，且於縣府時期並未編列102億的地方配合款；鄭文燦上任後，因為了解民眾訴求推動鐵路地下化政策，2017年行政院核定桃園鐵路地下化可行性研究報告，2018年機場捷運A23站修正計畫與鐵路地下化共構，目前2019交通部鐵道局正積極完成鐵路地下化綜合規劃；鐵道局2018年9月15日辦理「機場捷運延伸線計畫中壢站暨鐵路地下化先導工程」開工。

市府捷運工程局表示，機場捷運線A23站的行政院核定通車期程以及鐵路地下化預估通車日期均為2028年，但市府基於地方發展以及市民期待，已積極與鐵道局溝通協調，希望鐵道局調整工序，以提前於2026年通車為目標，A22站則於2021年先行通車，鐵道局與市府雙方也達成共識。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/