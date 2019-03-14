民眾很氣！機捷施工車道縮減 中壢計程車還霸佔斑馬線停車

2019-03-14 22:05

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園機場捷運於2017年3月2日營運，機場捷運從A21環北站延伸至台鐵中壢火車站A23站工程，自2014年8月就佔用中壢站前中正路（原為雙向共4車道）逾2車道架設圍籬進行橫渡線施工，有民眾發現從去年底開始，有排班計程車陸續「佔」用中正路與建國路至站前圓環的施工區圍籬路口中的斑馬線，有時還1輛接著1輛停，讓原本就縮減的車道更狹窄、更險象環生，民眾氣得上網抱怨站前路況亂糟糟、真是太跨張了。

對此，市府交通局表示，接獲民眾陳情有計程車違停於排班區格外造成後方公車堵塞無法前進，交通局已至現場會勘，已請中壢警分局加強違停取締，另同步協調施工單位鐵道局研商將現有圍籬內縮至少1至1.5公尺，以增加該路段漸變段道路容量，並將持續評估檢討交維計畫，以降低該路段壅塞狀況。

市府捷運工程局也說，機場捷運線A23站的行政院核定通車期程以及鐵路地下化預估通車日期均為2028年，但市府基於地方發展以及市民期待，已積極與鐵道局溝通協調，希望鐵道局調整工序，以提前於2026年通車為目標，A22站則於2021年先行通車，鐵道局與市府雙方也達成共識；中壢車站是採雙鐵共構站，鐵路在上、捷運在下，由於捷運要通過鐵路下方，必須預留鐵路地下化空間，鐵道局辦理A23站工程的同時，同步進行鐵路地下化的先導工程。

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