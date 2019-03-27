千呼萬喚 台南麻豆區圖書館蛻變 31日啟用

2019-03-27 22:23

〔記者楊金城／台南報導〕千呼萬喚，麻豆區圖書館歷經1年7個月後，蛻變重生，將在3月31日舉辦啟用，南市區圖書館「閱讀環境優質化工程」最後一塊拼圖竣工。

麻豆區公所將在麻豆區圖書館31日啟用時，邀請大土豆薩克斯風樂團、紀安國小醒獅團及心欣幼兒園進行表演，迎接麻豆區新圖書館誕生，當天借書滿5本並送精美小禮物，限領1次。

麻豆區圖書館位在麻豆地方文化館的三樓、四樓，整修工程包含閱讀環境優質化及消防設備與無障礙設施改善，工程斥資近1千萬元，由南市府全額補助。整修工程在2017年8月開工，後因變更工程設計而一度停工，致完工延宕，因整修時間太久，一度引起區民質疑何時啟用，受到地方注目。

麻豆區長孔慶瑤說，麻豆區圖書館改建後，空間重新配置，使整體館內空間更加寬敞明亮，提供舒適閱讀環境，文化館今年也將舉辦12場展覽活動，讓民眾愛上區圖書館。

新館設置單一出入口、並將書架高度由六層降至四層，兼顧民眾使用習慣及需求，館內設有書庫區、0~5歲幼兒專區、青少年專區、多媒體區、英語學習區、年度新書區、漫畫閱覽區、兒童閱覽區、樂齡閱覽區、多元文化區、討論區、麻豆數位機會中心等；無障礙設施提供電梯直達三、四樓和無障礙廁所。

值得一提的是，新圖書館一大亮點將館內天花板彩繪大幅綠色色彩交織白色柚花點綴，突顯麻豆文旦產業意象，營造漫步柚園的書香環境氛圍。

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