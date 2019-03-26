酷航機艙失壓 飛安會立案與新加坡當局追查

2019-03-26 13:21

〔記者陳宜加／台北報導〕酷航日前天一架從新加坡飛往桃園機場的班機，降落前機艙失壓，所幸最後平安落地，機上184人均安。但飛安會已認定為飛航事故，今天正式立案調查，飛安會執行長官文霖表示，已通知酷航與新加坡當局合作，將追查艙壓失效原因。

根據飛安會初步報告，酷航一架空中巴士A320-232機型，航班編號為TR996、國籍標誌與登記號碼為9V-TAU，24日從新加坡樟宜機場起飛，目的地為桃園機場；進場高度約1.4萬呎時，機上系統出現客艙失壓燈號與警示音。

飛安會指出，通報時間為12點56分，飛航組員立即戴上氧氣面罩，並施放客艙氧氣面罩，航機繼續進場並要求優先降落；下午1點11分平安落地，過程約15分鐘、較預期提早4分鐘，機上6名組員與178名乘客均安。

飛安會接獲通報後，組成先遣小組到場進行組員訪談與現場蒐證，依「飛航事故調查法」並參考國際民航組織附約，認定為飛航事故，立案調查，目前已完成飛航紀錄器解讀與人員訪談作業，相關事實資料於完成事實資料報告後公布。

官文霖指出，根據國際民航組織附約中列舉22項重大意外事件，我國規定當飛航組員必須戴上緊急氧氣面罩時，即符合調查要件。最常見情形為飛機艙壓過高，經確認排除錯誤訊息、亂流過大影響與開關未裝好，認定為飛航事故。

他說，艙壓通常維持6000至8000呎高度的水平，讓人不會暈眩或缺氧，若飛機高度更高、風險更大。飛安會事發當天已通知新加坡當局，將依法派遣授權代表來台，並分享已知資料，協助調查飛機設備維修狀況、追查艙壓失效原因。

官文霖說，機艙異常減壓，最嚴重的是「太陽神事故」，飛機艙壓控制器從自動被改為手動，飛機起飛離地1000呎後，飛行員與後艙乘客因缺氧昏迷，最後飛到希臘四千呎高空，儘管有清醒乘客試圖操控飛機，最後仍因時間不足墜毀。

酷航表示，已全力與新加坡與台灣主管機關合作進行調查，將持續配合完成要求事項。

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