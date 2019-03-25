酷航機艙疑失壓 乘客驚魂

2019-03-25

〔記者陳宜加／台北報導〕空中驚魂！酷航（Scoot）一架從新加坡飛往台灣的班機，昨降落前機艙疑似失壓，全機乘客戴上氧氣面罩，乘客心驚膽戰，有小孩大哭，更有嬰兒於下降期間嘔吐，直到廿分鐘後飛機順利降落。酷航表示，飛機停在桃園機場詳細檢查原因，確認安全前將先調度其他飛機飛航，並為造成乘客的不便致歉。

飛行不穩定 出現異味

旅客張小姐投訴，酷航航班編號TR996的班機，昨上午八點半從新加坡起飛、下午一點十分抵達桃園機場；但飛機降落前半小時，機艙疑似失壓，座位上的氧氣面罩垂降下來，空服員指示所有人立即戴上，直到飛機順利降落。

她回憶，當時飛機遭遇小亂流，飛行不穩定，戴上氧氣面罩前也聞到異味，未知來源。加上機長使用英文廣播說明飛機有問題導致機艙減壓，將優先安全降落後進行詳細檢查，但不少乘客聽不懂、不清楚當下狀況與如何應變。她質疑航空公司沒有妥善處理，應有合理賠償。

飛安會蒐證、訪談組員

飛安會執行長官文霖表示，飛安會已派員至現場蒐證，並留置組員訪談，後續將調閱黑盒子。若排除假訊號或人為誤觸，確定飛機艙壓系統失效，且飛行員有戴上氧氣面罩，即認定為飛航事故。

他說明，當飛機高度為一萬呎左右，艙壓系統通常將艙壓控制在六千至八千呎水平，一旦超過，機上人員恐缺氧，氧氣面罩會自動掉落，飛行員先戴上、確保自身安全，接下來空服員須確保所有乘客也都戴上。

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