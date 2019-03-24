空中驚魂！酷航驚傳機艙失壓 所幸平安降落

2019-03-24 17:01

首次上稿 16:21

更新時間 17:01

〔記者陳宜加／台北報導〕空中驚魂！酷航一架從新加坡飛往台灣的班機，今天中午即將降落前，機艙疑似失壓，全機乘客戴上氧氣面罩，但機長並未說明發生詳細狀況，乘客心驚膽顫，小孩憶更放聲大哭，直到20分鐘後飛機降落，全員均安，但乘客餘悸猶存。

旅客張小姐投訴，酷航一架航班編號TR996的班機，今天上午8點半從新加坡起飛，表定時間1點10分抵達桃園機場；但她說，就在飛機降落前半小時，機艙突然失壓，座位上的氧氣面罩立即垂降下來，空服員指示所有人立即戴上。

她說，機長廣播表示飛機有問題，導致機艙減壓，由於飛機即將降落，將優先安全降落後，再進行詳細檢查。所有乘客戴著氧氣面罩20多分鐘，直到飛機順利降落，全員均安，但她餘悸猶存表示，人生首度遭遇這個狀況，心驚膽戰。

張小姐回憶，當時飛機疑似遭遇小亂流，飛行並不十分穩定，戴上氧氣面罩前也聞到異味，但不知道來源；加上機長廣播使用英文，不少乘客聽不懂，更不清楚當下發生什麼狀況與如何應變，心情更加焦急，還有小孩子當場放聲大哭。

她說，航空公司並未善加安撫乘客，僅於下機前廣播表示，若有乘客感到身體不適，可以向航空公司反映；她質疑航空公司沒有妥善處理，應有合理賠償。

酷航回應，酷航今天TR996從新加坡至桃園航班，於降落期間，氧氣面罩落下。台灣時間下午1點15分左右，飛機安全抵達桃園機場，機上所有乘客已下機，一名嬰兒於下降期間嘔吐，已對其嬰兒進行了護理，酷航將追蹤嬰兒的情形，其他旅客皆安全，沒有傷害或重大不適的報告。該飛機將停於桃園機場飛進行調查。

庫航指出，該班機原訂於下午2點返程，航班編號為TR997桃園─新加坡，酷航另已自新加坡調派空機載運 ，待主管機關核可中。新的航班預計今天晚間11點50分從桃園機場起飛。由於班機延遲，酷航已向機場候機旅客提供膳食券，酷航並為造成乘客的不便致歉。

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