反制無人機干擾 民航局擬「軟殺」、「硬殺」

2019-03-20 10:00

〔記者陳宜加／台北報導〕3月15日，松山機場兩度遭無人機闖入，造成機場前後關閉63分鐘，影響8個航班、589名旅客，但民航局今天坦言，仍找不到肇事者。立委要求政府加強無人機管理與監控，民航局長林國顯透露，無人機問題涉及國安，4月8日將由中科院向國土辦報告，將不排除「軟殺」與「硬殺」方式。

據了解，「軟殺」與「硬殺」均為無人機干擾的反制手段，軟殺為使用干擾槍、傳送信號禁航等；至於有攻擊性的大型無人機，則使用雷射、甚至飛彈擊落。

立委鄭寶清今天質詢時表示，上週無人機兩度闖入松山機場，影響甚鉅，且前2年檢舉案件多達54、35件，今年迄今已有13件，光是3月就有7件，但尚未開罰。

林國顯坦言，上週入侵松山機場的無人機，目前仍找不到肇事者，後續須視外界檢舉。無人機專章將於明年1月1日上路，相關2部子法也正研擬中，將重視源頭管理，並已將航空站禁限建使用區域提供飛機製造廠商，建置電子圍籬，無人機也是全世界的相同問題。

立委李昆澤表示，根據國外研究，無人機可能造成飛機機翼缺口、損壞機翼結構，造成飛安風險。英國倫敦蓋威克機場、美國紐瓦克機場均曾遭無人機闖入，造成重大損失，甚至國外有無人機監控提款密碼、委內瑞拉總統遭無人機攻擊、社運使用無人機攻擊等。

林國顯指出，無人機影響機場甚鉅，尤其飛機進場、離場，由於無人機大至數十公斤，修法規定250公克以上無人機必須登記註冊，也是世界潮流。無人機干擾航空器與國安危害，將與地方合作，中央負責國防部、內政部監獄、總統府等機要地區，納入管制區內。

李昆澤建議，國防部、國安局、海巡署等國土安全相關單位，以及油、水、電等關鍵基礎設施單位，均須評估建置反制設施的必要。林國顯說，2週前向國土辦報告，將由中科院研擬無人機防制作為，預計4月8日向國土辦說明，昨天與中科院討論方案，逐步建置。

飛安會主委楊宏智表示，飛安會長期與國際接軌，早已意識到無人機發展恐造成飛安問題，因體積大且不在民航操控範圍內，美國建議我國共同注意，飛安會建議，軍事單位也應該納入考量。國際面臨相同問題，若技術發展有成，可以研發遠端監控識別等系統。

林國顯說，無人機專章母法已要求飛機製造廠商配合裝設通訊軟體；子法進一步定義2種方式，一種是在無人機內部建置電子圍籬，安裝禁航圖資，避免闖入禁航區域；另一種是無人機身上裝設ID識別，主動發報位置或被動經由雷射儀器掃瞄，但偵測範圍仍有限。

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