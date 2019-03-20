飛安會轉型運安會 2草案今均進入朝野協商

2019-03-20 09:27

〔記者陳宜加／台北報導〕飛安會即將轉型成為統一獨立調查陸、海、空交通事故的運輸安全委員會，立法院今天進行飛安會業務報告，飛安會主委楊宏智表示，去年11月行政院已通過運安會組織法、作用法草案，12月通過一讀，本會期將進行朝野協商程序。

他指出，目前飛安會正積極與國內運輸相關機關協商，釐清未來調查門檻與應通報事項，研擬調查處理規則；同時與國際運輸事故調查機關連繫，例如澳洲、美國、日本等國，為未來建置鐵路、海事、公路調查能量國際協力預做準備。

飛安會早在89年即加入國際運輸安全協會，且要求會員國須具備多模組運具事故調查功能。楊宏智說，運安會納入鐵道、船舶、公路模組，盼徹底改善我國運輸安全環境，保障人民生命與財產安全，並配合修訂飛航事故調查法等法規。

楊宏智曾說，他98年任職飛安會執行長，當時主委便已指示組織運安會，飛安會成立背景也因接連發生名古屋空難、大園空難，當時社會動盪、交通部長下台負責，加上台灣高鐵即將通車，同樣速度快、風險高，必須關注安全。觀察歐美國家更早於50年前已建立國家運輸安全委員會，多模組調查陸海空事故。

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