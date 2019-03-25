新北公園修繕「一邊一國」 議員批民眾權益遭踢皮球

2019-03-25 20:42

〔記者邱書昱／新北報導〕位在新北市板橋區國泰市場與中和區民生街交界的一處綠地公園，是由新北市府辦理「新北綠家園」，但是遭民眾投訴，公園修繕維護總是只做一半，時常發生設備維護跨行政區後就不見修繕管理，新北市議員張維倩批評，市府行政區交界處未來應該要求承包商之間應明定合約規範，不能讓民眾權益受損。

對此，新北市城鄉發展局表示，將由兩公所相互協調後，明年度開始會有統一維管方式。

新北綠家園計畫是利用閒置公有土地，爭取推動簡易綠美化，進而增加市民活動的綠地空間，恰巧該座公園位在兩個行政區交界，張維倩說，從公園的環境清潔就可看出問題，「市民如何期待市府以有限的經費提升社區的環境品質」。

此外，她也指出，負責維護的區公所卻僅能針對自己行政區的部分要求廠商進行維護，造成公園修繕「一邊一國」的奇景，質疑市政府管理無力還是各區公所本位主義。民生里里長朱朝鶯也表示，在地狹人稠的中和能有綠地實屬不易，希望能與市府團隊共同維護並爭取美化景觀。

張維倩認為，市府是一體應該相互整合，不該跨區域各自為政，否則居住環境的差異對比，應該立即加強改善，能夠讓中和區公所與板橋區公所可採單雙月輪流養護綠地，或以上下年度分額管理，給民眾一個乾淨的社區環境。

城鄉局指出，之前在維管後發現交界的問題，因此在3月7日前往會勘，目前將由板橋、中和區公所相互協調，明年度開始會有統一維管方式。

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