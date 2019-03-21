揪感心！里長霸氣捐出700坪土地打造「蜻定橫山」童玩公園

2019-03-21 18:07

〔記者歐素美／台中報導〕台中市大雅區橫山里長張聖河，4年前將自家700坪土地捐出打造「蜻定橫山」親子環境、童玩公園，假日吸引許多家長帶著小朋友到此遊玩，最近公園重現大雅小麥文化節「彩虹橋」，張聖河也計畫爭取都發局及環保局等補助加強綠美化，打造1公里長的通山路成為藝術廊道，以串連中科橫山公園，提供民眾更好的休憩環境。

張聖河原本經營瓦斯工程事業，因父親曾任大雅鄉代表及3屆橫山村長，他又經常協助社區會計業務，獲社區民眾肯定，2011年接任橫山社區發展協會理事長，隨後並當選連任橫山里長。

4年前，他向市府申請社區營造補助，原本想改善社區一處大型集合住宅環境，因部分住戶不同意而作罷，前來視察的委員見其老宅附近的土地閒置、菜園孳生蚊蠅，建議他可進行髒亂點改造。

於是他無償提供老宅土角厝及家族土地近700坪，打造「蜻定橫山」親子環境、童玩公園，土角厝搖身一變成童玩館，廢棄摩托車零件則打造成「蜻蜓」裝置藝術，成為「蜻定橫山」的名稱由來；陀螺造型的木造舞台，取台語諧音「甘樂舞台」；還有古早的壓水機等，假日常吸引許多家長帶著小朋友前來遊玩。

後因土角厝空間不足，他又向大雅區農會承租位於通山路的舊米倉，打造橫山童玩文化館，並於每年七月舉辦童玩節活動，各式各樣的古早童玩、市集等，吸引數千民眾到場參與，十分熱鬧。

日前，大雅區農會舉辦大雅小麥文化節，大雅廚具公司總經理楊素真特別捐贈一座「彩虹橋」，裝置在麥田中，成為美麗地標，吸引民眾拍照打卡，活動結束後，橫山里即將彩虹橋移置到「蜻定橫山」公園擺放，為公園增添美麗景觀。

張聖河積極美化社區，進行社區營造獲肯定。去年橫山社區獲台中市社區評鑑優等，並獲衛福部評鑑為全國甲等社區，假日常有其他社區前來交流觀摩。

張聖河今年進一步爭取環保局及都發局補助，進行「蜻定橫山」公園周邊綠美化，除種植扶桑花等植栽，也在林厝大排上設置跨橋，方便民眾從通山路直接到「蜻定橫山」公園；同時規劃沿通山路林厝大排旁打造一公里長的藝術廊道，串連童玩館、「蜻定橫山」公園及中科橫山公園，讓社區環境更美好。

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