騎機車公園散步 阿伯小心被開罰單

2019-03-20 19:04

〔記者葉永騫／屏東報導〕台糖縣民公園因為增添了許多台灣燈會的燈具，吸引了許多親子前往遊玩，但少數民眾及攤販竟然無視於派出所就在旁邊，騎機車闖入公園內，縣府表示，對於違規者將先勸導，必要時將開單告發。

台灣燈會結束後有9座的燈具移置到台糖縣民公園內，包括老鷹紅豆、金字塔等花燈，縣府連日來進行整修，預定在月底恢復光亮，讓這些美麗的燈飾繼續在縣民公園發亮，連日來吸引了許多民眾前往觀賞，親子更在假日時分到公園來玩，讓縣民公園相當的熱鬧，甚至還有攤販來擺攤，然而公園是禁止所有車輛進入，但卻有少數的民眾和攤商將機車騎進去，一名老阿伯還大辣辣的在公園趴叭走，完全無視派出所就在公園大門旁。

縣府表示，公園內禁止車輛進入早有規定，違規者可以處以500元的罰款，除了管理人員可以取締外，警方也能執行，由於台糖縣民公園的範圍比較大，需要輔具進入，只要事先告知都會允許，希望民眾不要騎乘車輛進入，以免傷害到孩童及散步的民眾。

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