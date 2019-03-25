台南歸仁「替代役4少」 聯手讓荒地變文青公園

2019-03-25 13:11

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南歸仁區新厝里內有處雜草叢生的荒地，4位碩士的社造替代役男，發揮自己的專長，以10個月的時間，聯手綠美化，變身為兼具文青味的「蕪徑重生」休憩公園，趕在退伍前完工，今天熱鬧落揭牌，正式啟用。

歸仁區長陳必成表示，這處綠地位在灣厝聚落，面積約150坪，原為第2公墓，但已遷葬逾10年，迄今荒廢，相當可惜，在市府民政局的支持下，去年申請替代役協助，進行改造。

張克安、蘇冠宇、陸子刊、蔡相明等4名社造替代役男進駐公所後，針對該處進行相關資料的蒐集，並訪查聚落的人文風情，還有歷史典故，甚至野史傳說，找出能接地氣的媒合點，全力活化。

4人都是研究所畢業，專長各為土木、美術、工業設計與應用空間資訊等，攜手規劃，並協助施作，今天落成、啟用，提供當地居民全新的休憩公園，也等於送給自己最佳的退伍禮物。

落成典禮由沙崙國中舞獅隊的表演開幕，民政局長顏振標應邀揭牌，市議員郭鴻儀等地方各界也到場，一起見證，氣氛熱絡。

陳必成說，蕪徑重生結合了沙崙智慧科學城的理念，設置太陽能發電路燈，並以當地高鐵站的形象為題材，製作車廂造型座椅，成功呼應歸仁未來的發展願景。

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