公園地燈漏電害5歲女童腦缺氧 新北市府判賠千萬

2019-03-15 14:38

〔記者陳慰慈／新北報導〕5歲萬姓女童2014年間跟父母到新北市新店陽光運動公園玩，碰觸到漏電的地燈遭電擊，當場休克昏迷，緊急送醫救回一命，但腦部受傷嚴重，出現認知、平衡及發展遲緩等障礙，女童父母向管理單位新北市高灘地工程管理處求償，新北地院開庭時，談及女兒心疼哽咽，法官認定高工處有管理疏失，今判須賠償女童707萬餘元，萬童父母各150萬元，可上訴。

女童父母指控，2014年4月12日，夫妻帶著女兒到陽光運動公園兒童遊戲區玩，女兒在遊戲區旁、靠近橋頭的欄杆邊走動，突然聽到「啊！」一聲，大人靠過去看時，女兒癱軟倒地，已經沒有呼吸心跳，當下雖緊急作CPR急救，仍因休克腦部缺氧過久，造成女兒出現四肢活動及平衡、認知功能、輕度智能障礙、中樞性視知覺障礙及全面發展遲緩等多重障礙後遺症。

女童父母指出，女兒因此意外，必須靠復健度過未來的人生，也喪失工作謀生能力，向高工處求償女兒醫療費、看護費、復健費、勞動能力損害、交通費等共1031萬餘元；另夫妻也因此身心備受煎熬，向高工處求償各150萬元。

高工處則否認有管理疏失，表示地燈已貼有「商品安全標章」，為符合法令的合格設備，設置保護裝置亦符合規定，水電設備維護修繕廠商，也在公園燈桿上貼有「電氣設備請勿接觸以防觸電」警語，意外應是女童背部倚靠且手扶鐵欄杆，又赤腳踩在地燈上，不當使用所導致，加上尿失禁，造成地燈漏電。

電機技師公會鑑定報告指出，燈具防水性不佳、地燈導線絕緣劣化，在已有漏電情形下地燈又未接地，人體接觸後造成觸電，法官依此及醫院診斷認定高工處有管理疏失，除鋼琴課、律動課等費用駁回外，其餘均准許。

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