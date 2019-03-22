台灣地區金門僅見「蒼翡翠」 掛網傷癒重返大自然

2019-03-22 22:05

〔記者吳正庭／金門報導〕1隻在台灣地區只有金門才看得到的鳥「蒼翡翠」，在「金門補選立委投票日」當天掛網受傷，摔落路旁，被好心民眾發現送往金門國家公園管理處，經多日療養終於康復，金管處長曾偉宏今天與保育課長黃子娟等人，帶著牠到被發現地點小金門東坑村野放，只見「一道藍色的閃電」，隨即飛竄入林。

曾偉宏說，受傷的蒼翡翠16日送交金門縣野生動物救援暨保育協會，經獸醫王鈺明、保育員黃富榆檢傷，將牠左翅纏繞的網線移除，給予皮下輸液及止痛，安置籠舍避免過度干擾；數日治療後，蒼翡翠已可順利捕食大麥蟲及朱文錦，飛行能力也達野放標準。

曾偉宏說，為了解這隻野放個體未來在野外的存活情形，金管處已委託國立台灣大學森林環境暨資源學系教授袁孝維團隊，為蒼翡翠繫上腳環，執行「金門巢洞繁殖鳥類族群動態調查與棲地營造，以翠鳥科鳥類為例」計畫。

曾偉宏說，蒼翡翠屬翠鳥科，是金門不普遍的留鳥，本種以胸前的白斑和其他翡翠區別，也因為這個鮮明的特徵被稱為「白胸翡翠」，平時在水域及農田周圍捕食魚蝦、小型兩棲爬蟲類；在委外調查期間，曾發現掛網死亡的蒼翡翠，顯示蒼翡翠無害於農作物卻死於鳥網，提醒金門鄉親採用其他驅鳥方法，勿讓無辜鳥類受害。

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