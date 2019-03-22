珍貴白頭鶴出現在車城 鳥友蜂擁南下

2019-03-22 08:57

〔記者葉永騫／屏東報導〕列為瀕危物種紅皮書，數量約1萬多隻的珍貴白頭鶴出現在屏東縣車城鄉一處洋蔥田附近，鳥友得知消息後今天紛紛南下搶拍，欣賞這隻難得一見珍貴迷鳥。

拍鳥俱樂部負責人黃蜀婷表示，白頭鶴是小型鶴，體長約1米，頭頸是雪白色、身體則是灰色，主要分布在西伯利亞、中國、日本，台灣是極為罕見的迷鳥，每隔幾年才會發現一次，被國際自然保護聯盟IUCN列為易危的鳥類，台灣也列入一級瀕危保育類野生動物，昨天有鳥友發現白頭鶴在車城鄉四重溪附近出現，消息傳出後，大批的鳥友們為了把握難得的機會紛紛南下瘋賞鳥，今天一大早就帶著攝影機等設備到屏199線道旁的洋蔥田，捕捉欣賞白頭鶴的英姿，當看到白頭鶴現身時都相當的興奮。

黃蜀婷說，日本鹿兒鳥出水市每年都有近萬隻的白頭鶴前往渡冬，日本政府及民眾為了保育白頭鶴還提供飼料餵食、巡查和監看，讓白頭鶴成了當地的特色觀光，每年都吸引許多觀光客前來，這種做法值得台灣學習。

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