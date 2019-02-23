金門偷吃作物的「石龜精」出土 斷頭龜趺全都露

2019-02-23 22:39

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣金湖鎮瓊林里清理明代進士蔡守愚墓道碑，讓斷頭龜趺出土、曝光，也讓「石龜精偷吃」再一次成為鄉民津津樂道的傳奇故事。瓊林里長蔡顯明今天（23日）說，墓道碑很快可清理完畢，未來會移到不會影響行車安全的地方。

蔡守愚字體言，號發吾，平林（現瓊林）人，明代萬曆14年（1586年）進士。蔡守愚墓道碑位於瓊林里「一門三節坊」往中央公路的古官道旁，在金門國家公園範圍內；金管處說，石碑高3公尺、寬92公分，碑文記載：「通奉大夫 雲南布政使司左布政使發吾蔡公墓道」，是金門現存最大的墓道碑。

蔡顯明說，早年國軍將古官道修建為戰備道，把路基填高，墓道碑下方的龜趺被埋入路面以下，只剩石碑露在外面。瓊林社區發展協會為了提高古官道用路安全、彰顯文風，將整座石碑拉高並移往後方，沒想到刨去周邊泥土，斷頭龜趺見光，引來不少關切。

蔡顯明說，相傳清代年間，這隻馱著石碑的贔屭，因為吸取日月精華成了精怪，常在夜黑風高的夜晚，潛入石碑前的農田大啖作物，害得農民五穀不興；而石碑後方的農田接收龜精的排洩物，土地肥沃，常常豐收！當地農民不堪其擾，乾脆把龜精的頭部敲除。如今贔屭後方蓋起樓房，作物是否比前方農作豐滿，已無從考證。

根據文化部「台灣大百科全書」指出，碑座雕成贔屭的形狀者稱為龜趺。傳說贔屭是龍生九子之一，性好負重，形狀似龜，因此以贔屭為碑座者稱為龜趺，俗稱龜碑；通常最尊貴的御賜碑才以龜趺為碑座。

明代以承宣布政使司為一省最高民政機構，主官是布政使，有左、右之分，以左為尊，從二品官，通奉大夫即明代文官，從二品。

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