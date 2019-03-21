禁漁期愈禁數量愈少！ 澎湖海生中心促改區域管制

2019-03-21 14:56

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖近年來陸續制訂馬糞海膽、澎湖特有種小章魚等海洋物種禁捕期，但數量卻未增反減，引發各界對保育政策質疑；澎湖海洋生物研究中心主任謝恆毅就建言，應拋棄時間管制觀念，改以區域管制為主，否則開放日就是屠殺日。

產季在每年2至5月的澎湖特有種小章魚，農曆元宵後至清明節前，小章魚會聚集在沿岸潮間帶準備交配產卵，由白沙岐頭、中屯至馬公重光里等海岸線潮間帶燈火通明，「夜照章魚」成為全民運動，投入捕捉行列的民眾為數不少，但也由於過度撈捕，不僅讓澎湖特有品種章魚有面臨滅絕的憂慮，潮間帶遭大量踐踏破壞，更是所有海洋物種生態的浩劫。

雖然澎湖縣政府農漁局每年都會制訂澎湖特有種小章魚禁漁期，但與馬糞海膽一樣，愈禁數量愈少，在物以稀為貴的情況下，今年價格更飆漲至每台斤1200元，而今年小章魚禁捕期由3月29日至4月12日止，但外界質疑小章魚前期還未交配就被捕捉，就像馬糞海膽一樣，每年7月1日開放就是屠殺日，各地海域族群同時被捕撈。

針對禁捕期以時間劃分，謝恆毅相當不以為然，已多次向澎湖縣政府建議，應改以區域開放為主，輪流管制開放才能讓資源永續，但都未獲澎湖縣政府採納；研究澎湖特有種小章魚10餘年的海洋生物研究中心副研究員城振誠表示，澎湖小章魚受到氣候變遷影響，族群數量起起伏伏，最嚴重是在2008年澎湖大寒害後，每2次僅採捕到1隻，數年之後又恢復到1次採捕10餘隻。

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