磷蝦大量死亡扯天有異相 專家秒打臉：正常現象

2019-03-18 19:16

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕昨日傳出澎湖縣馬公市中衛海域沿岸有大批磷蝦死亡，經媒體轉載竟硬扯天有異相，今日澎湖海洋生物研究中心打臉，這是澎湖春季常見現象，2008年大寒害時五德沿岸就出現大批磷蝦死亡，去年在姑婆嶼也曾發現。

根據了解，俗稱糜蝦、蝦皮〈台語發音〉的磷蝦，每年農曆3月23日媽祖生，與珊瑚礁產卵季節類似，都會出現在澎湖海域，2種都是鯨鯊的食物，會吸引鯨鯊〈俗稱豆腐鯊〉追逐覓食而來，以往澎湖馬公市澎南區還有專門捕捉磷蝦漁船，主要是製作乾蝦皮等，但近年來因數量不足，所以相關漁業也停止，給了磷蝦喘息繁衍的機會。

針對昨日中衛海域沿岸出現的大批磷蝦死亡， 農委會水產試驗所澎湖海洋生物研究中心主任謝恆毅表示， 看不出與環境污染、或氣候變遷等有關係。磷蝦是澎湖周邊海域春季會偶爾出現的物種，因本身活動能力差，而且都是成群出現，有時因風浪拍打吹拂、潮流帶動，甚至鯨鯊等攝食者在追捕，受到驚嚇往近岸聚集，若遇上潮汐漲退過快，又來不及大量往水深處移動時，就會發生擱淺死亡。

另外，專門研究蝦蟹海洋生物的專家冼宜樂表示，2008年澎湖大寒害發生之際，在澎南五德海域曾發現過大量磷蝦死亡；去年前往北海無人島姑婆嶼調查時，也曾發現過磷蝦大量死亡，算是春季常見的現象，可能民眾少見多怪，但今年因暖冬現象，澎湖三金之一的「綠金」青海菜，出現減產現象。

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